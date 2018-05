Personeel Deliveroo kan aandeelhouder worden

Medewerkers van maaltijdleverancier Deliveroo kunnen vanaf nu ook aandeelhouder worden van het bedrijf. Dat kondigde CEO Will Shu vandaag aan in een mededeling aan het personeel. Al het personeel met een contract van onbepaalde duur komt in aanmerking. Volgens het bedrijf komt deze openstelling van het kapitaal overeen met bijna 10 miljoen pond (zo'n 11,3 miljoen euro), voor de meerderheid van de tweeduizend medewerkers.

Shu zegt dat hij zo het personeel de kans wil geven "eigenaar" te worden van het bedrijf, en hij wil tegelijk ook "de medewerkers bedanken". De CEO wijst er ook op dat aandeelhouder worden een gangbare rekruteringsmanier is bij het hoger kader, maar dat weinig bedrijven het aanbieden aan al hun personeel.

In België heeft de directie van Deliveroo begin 2018 beslist om een einde te maken aan de samenwerking met de coöperatieve Smart. Alle fietskoeriers moeten sinds 1 februari 2018 als zelfstandige werken, en niet langer in loondienst via die coöperatieve. Ze worden zo per levering en niet meer per uur betaald.

Deliveroo is actief in tweehonderd steden in twaalf landen. In België gaat het om tien steden, waaronder Brussel, Antwerpen en Gent.