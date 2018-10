Personeel Avia keurt voorakkoord goed

De vakbonden en de directie van bagageafhandelaar Aviapartner hebben een voorakkoord bereikt. Op dit moment wordt dat voorgelegd aan hun achterban. Zij moeten eerst akkoord gaan, voordat de staking kan eindigen. Dat wordt bevestigd aan VTM NIEUWS.

Na een lange dag en nacht van onderhandelingen werd er deze ochtend, na zes dagen staken, dan toch een doorbraak bereikt. De liberale vakbond vertelde aan VTM NIEUWS dat ze "een interessant voorstel tot akkoord" bereikten. Deze ochtend om 6 uur werd dat voorgesteld op de vloer, aldus Fouad Bougrine van ACLVB.

Het voorakkoord dat op tafel ligt, werd uitgeschreven en vervolgens met het personeel besproken. Tijdens de solidariteitsactie die gisteren plaatsvond in de vertrekhal, maakten de onderhandelaars duidelijk dat de werknemers beslissen wanneer het akkoord voldoende is.

"Evenwichtig akkoord"

"Het is een evenwichtig akkoord. We hebben het aan de délégués voorgelegd en zij zullen dit nu verdedigen op de werkvloer. Iedereen heeft hard zijn best gedaan om na zes stakingsdagen dit voorakkoord af te sluiten", vertelt Bjorn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV Transcom. "De solidariteitsactie van gisteren heeft een verschil gemaakt. Het heeft ons een hart onder de riem gestoken en gemotiveerd om door te gaan."

Inhoud akkoord

In het akkoord staat dat er acht extra vaste contracten komen, net zoals vijftien extra tijdelijke contracten en zestig bestaande contracten worden uitgebreid. Daarnaast komen er vijf bagagisten op bepaalde vluchten in plaats van vier en krijgt het personeel een eenmalige premie van 250 euro. Tot slot beloofde de directie om 3,2 miljoen euro te investeren in nieuw materiaal.

