Permanente evaluatie beter voor stressniveau tijdens examenweken

In heel wat secundaire scholen is het deze week examenweek. Vooral voor jonge scholieren is dat een stressvolle periode. Heel wat scholen stappen daarom over van het klassieke systeem met twee of drie examenperiodes, naar een meer gespreid systeem, met constante evaluatie.

Volgens een enquête van de scholierenkoepel hebben zeven op de tien leerlingen veel tot zelfs heel veel stress voor een examenperiode. Maar in De Prins in Diest hebben de leerlingen van het tweede jaar daar minder last van. Sinds dit jaar werken ze er met kleinere examenmomenten, verspreid over het hele jaar. Daardoor is er ook permanente evaluatie, die voor de leerlingen beter werkt.

Al zal die regeling niet altijd gelden in de school. Naarmate de leerlingen ouder worden, werken ze wel met echte examenperiodes en grotere hoeveelheden leerstof. Op die manier worden de leerlingen toch voorbereid voor de hogeschool of universiteit.