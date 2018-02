"Pepper Challenge niet zonder gevaar"

Na de ALS Ice Bucket Challenge is er nu de Pepper Challenge. Om de nieuwe uitdaging aan te gaan, moet je een hete peper eten en dit filmen, het op sociale media zetten en drie vrienden nomineren. Ook met deze ludieke actie wil ALS geld inzamelen voor de dodelijke zenuwspierziekte. Experts waarschuwen voor het gevaar van de challenge.

Je herinnert je ongetwijfeld nog de ALS Ice Bucket Challenge. De challenge waarbij miljoenen mensen een emmer ijswater over hun hoofd goten. De actie zette de ziekte ALS in de kijker en bracht wereldwijd zo'n 115 miljoen dollar op om onderzoek te doen naar de ziekte.

Melania Trump

Op dit ogenblik doet de nieuwe Pepper Challenge de ronde. De Amerikaanse pers wordt er wild van en ook First Lady Melania Trump werd uitgedaagd. Het ziet er dus naar uit dat de ALS Pepper Challenge de nieuwe ALS Ice Bucket Challenge zal vervangen. In Nederland gaat de uitdaging sinds twee weken viraal en ook in ons land raakt de actie stilaan bekend.

Zo werkt het De nieuwe challenge werkt als volgt: je eet een hete peper en filmt het. Vervolgens zet je de video op sociale media en nomineer je drie vrienden. Gaan zij de uitdaging niet aan? Dan moeten ze geld storten op het rekeningnummer van de ALS Liga (BE28 3850 6807 0320, met als vermelding ALSPepperChallenge + je naam ). Met het geld wil de liga onderzoek naar de ziekte ondersteunen.

Niet ongevaarlijk Experts waarschuwen voor de gevaren van de challenge. “Een hoge dosis pepers kan een maagontsteking veroorzaken met symptomen van maagpijn en overgeven als gevolg”, zegt Danny De Looze, maag- en darmspecialist in het UZ Gent aan VTM NIEUWS.

Over ALS

ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. Je kan ALS best omschrijven als een ziekte die je lichaam volledig lam legt vanaf de nek. Je kan niet meer kan bewegen, spreken, slikken en ademen. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing.

Wereldwijd lijden meer dan 450.000 mensen aan ALS. De meeste patiënten krijgen ALS tussen hun 50 en 75 jaar maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan vrouwen. In België lijden continu 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij. Met de acties wil men onderzoek naar de ziekte stimuleren.

