Pensioen te laag om rusthuis te betalen: Vlaming betaalt gemiddeld 450 euro uit eigen zak

Het gemiddeld pensioen dat mensen in ons land verdienen, is te laag om een gemiddeld rusthuis te betalen. Dat heeft VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman ontdekt in ‘De Ronde van Freek’ op basis van overheidscijfers. Gemiddeld heeft de Vlaming een pensioen van 1.280 euro, terwijl een rusthuis maandelijks gemiddeld 1.728 euro kost. Vlamingen moeten dus een kleine 450 euro uit eigen zak betalen.

Belangrijke nuance bij de resultaten: het gaat hier over het wettelijk pensioen voor werknemers. Het totale gemiddelde pensioen varieert erg sterk, afhankelijk van het feit of iemand in de privé of bij de overheid tewerkgesteld is, of als iemand zelfstandige was. Ook hebben mannen gemiddeld een hoger pensioen dan vrouwen, waardoor het vooral alleenstaande vrouwen zijn die meer moeite hebben om een rusthuis te betalen dan mannen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is in 2017 gestart met het monitoren van de prijzen van rusthuizen. Hij zei in maart dit jaar nog dat dat beleid zijn vruchten afwerpt.

Relatief tevreden

Senioren in het rusthuis zijn in het algemeen wel tevreden. Vooral over de zorg zijn ze erg te spreken, maar ze klagen wel over het gebrek aan contact met de medebewoners en de zorgverstrekkers.