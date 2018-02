Peeters wil geen kosten bij eerste aanmaning

Als u uw water-, stroom-, of telecomfactuur trouw betaalt en een keertje te laat bent, betaal die herinneringskost dan niet. Dat advies geeft de Vlaamse ombudsman zelf. Kosten voor te laat betalen blijken onderhandelbaar. De ombudsman pleit er trouwens voor om de vergeeftermijn naar één maand op te trekken, nu vragen sommige bedrijven al na twee weken geld.

De grootste drinkwaterleverancier ‘De Watergroep’ rekent 7,50 euro aan als je de factuur niet binnen de twintig dagen betaalt. Dat kan zelfs meer of minder zijn naargelang de plaats waar je woont. De Vlaamse ombudsman klaagt dat nu aan: hij vindt dat er duidelijke regels moeten komen.

Voldoende tijd

“Het is aanvaardbaar dat bedrijven kosten aanrekenen voor slordige betalers”, klinkt het bij Bart Weekers. “Maar mensen moeten wel voldoende tijd krijgen, of het nu gaat over je internetfactuur of over de energiefactuur”.

Meer nog: goede betalers maar die nu één keertje te laat zijn, kunnen vragen om hun herinneringskost die ene keer niet te betalen. In de meeste gevallen wordt dat dan ook door de vingers gezien.

Eerste aanmaning altijd gratis?

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) vindt dat een eerste aanmaning altijd gratis zou moeten zijn. Als mensen één keer te laat betalen, hoeven ze daar niet voor gestraft te worden, zegt hij.