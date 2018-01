Peeters voert groot onderzoek naar Deliveroo

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) laat een zogenaamd "gecoördineerd onderzoek" voeren naar koerierdienst Deliveroo, zo kondigt hij aan. Het onderzoek is een samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, justitie en politie. Het zou de eerste keer zijn dat dergelijk onderzoek gebeurt.

Deliveroo kwam eind vorig jaar in een storm terecht, toen het bedrijf aankondigde dat het alle koeriers vanaf deze maand een zelfstandigenstatuut wil geven. Voordien waren de fietskoeriers van Deliveroo tewerkgesteld via de coöperatie Smart. Afgelopen weekend werd er nog actie gevoerd in verschillende steden in het land, om te protesteren tegen de plannen.

"De praktijken van Deliveroo doen vragen rijzen op verschillende vlakken. Wat is het statuut van de koeriers? Wordt de arbeidswetgeving juist toegepast? Maakt het bedrijf zich schuldig aan oneerlijke concurrentie? Worden de regels inzake voedselveiligheid gerespecteerd? Net omwille van al die verschillende facetten is het belangrijk dat het onderzoek op een gecoördineerde manier wordt gevoerd", zegt Peeters.

De minister verwacht dat er duidelijkheid komt of het hier gaat om werknemers of zelfstandigen. "Op basis daarvan kan dan worden nagegaan of de sociale wetgeving correct wordt toegepast en de rechten van de koeriers worden gerespecteerd."