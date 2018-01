Pedofielen delen Facebookfoto's van Belgische kinderen

Op een Russische fotowebsite delen pedofielen foto’s van kinderen die ze vaak gestolen hebben op Facebook en Instagram. Ook foto’s van Belgische kinderen worden daar misbruikt.

Op het eerste gezicht lijkt er met de Russische website Image Search niets aan de hand. Op de homepagina vind je foto’s van natuur en steden, maar wanneer je wat verder klikt, staan er ook duizenden foto’s van kinderen op. Die foto’s worden voorzien van schunnige en seksistische commentaren van pedofielen. De website staat niet op het dark web en is dus voor iedereen toegankelijk.

“Foto’s die mensen op Facebook zetten, worden gestolen en op een schimmige Russische website geplaatst”, zegt Dirk Depover van Child Focus aan VTM NIEUWS. “Die foto’s worden voorzien van ranzige commentaren waardoor je kan vermoeden dat er pedofielen actief zijn op de website.”

Ook Belgische kinderen staan op de website. “Het zijn foto’s van jonge kinderen bijvoorbeeld aan het strand. Die foto’s op zich zijn redelijk onschuldig, maar ze worden misbruikt omdat er pedofiele commentaren bij geplaatst worden. Dat is een groot probleem, omdat kinderen geschaad worden in hun rechten. Het is een verwerpelijke activiteit”, aldus Depover.

Child Focus vraagt iedereen dan ook om voorzichtiger om te springen met sociale media. “Net zoals het verstandig is om een goed slot op je deur te zetten om dieven buiten te houden, is het belangrijk om je sociale media goed te beheren, zodat niet iedereen alles kan zien wat je voor je familie en vrienden post."