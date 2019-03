Paul Severs ontwaakt voor tweede keer uit coma

Schlagerzanger Paul Severs (70) is voor een tweede keer ontwaakt uit een coma. Dat meldt zijn zoon Christophe op Facebook. “Spijtig genoeg is het nog te vroeg om in te schatten wat de echte impact ervan zal zijn", klinkt het. Sinds een hartaanval twee weken geleden blijft de toestand van Severs instabiel.

Op 12 maart kreeg de 70-jarige Paul Severs een hartaanval tijdens een fietstocht. Hij werd toen in spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Na enkele dagen bouwden de dokters de medicatie af om hem zo uit zijn coma te doen ontwaken.

Dat lukte en Severs herkende iedereen in de ziekenhuiskamer, een goed teken dus. De toestand van Severs bleef evenwel niet stabiel en zondag gleed hij opnieuw in een coma, ditmaal een 'natuurlijke'. Volgens zijn zoon Christophe was dat te wijten aan een bloedklonter.

Nu is Paul Severs dus opnieuw ontwaakt, maar het is te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zijn van de bloedklonter in zijn hersenen. “Er kunnen neurologische en motorische problemen bijgekomen zijn”, zegt zoon Christophe.

Bekijk ook: