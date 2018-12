De Europese Centrale Bank (ECB) gaat vanaf begin volgend jaar géén staatsobligaties meer opkopen om geld in de economie te pompen. Dat heeft ze vier jaar lang gedaan om de economie uit het slop te halen, maar volgens de ECB is het tijd om daarmee te stoppen. Maar wat zijn de gevolgen van die beslissing voor ons? “Lenen op lange termijn wordt wellicht duurder”, legt financieel expert Paul D’Hoore uit in de studio van VTM NIEUWS.