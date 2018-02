Paul D'hoore: "claim is spierballengerol"

“De miljardenclaim van Perrigo is spierballengerol”, dat zegt onze financieel expert Paul D’Hoore. “Perrigo vraagt bijna twee miljard euro omdat ze weten dat ze de volledige claim nooit zullen krijgen.”

De Amerikaanse farmareus Perrigo eist 1,9 miljard euro van Marc Coucke. Ze beschuldigen hem van fraude tijdens de verkoop van Omega Pharma. Door die claim riskeert hij in theorie zijn volledige vermogen. Maar volgens financieel expert Paul D’hoore is het weinig waarschijnlijk dat Perrigo de volledige miljardenclaim zal krijgen. “Perrigo vraagt twee miljard euro omdat ze weten dat ze de volledige claim nooit zullen krijgen. Ze zetten dus zo hoog mogelijk in om uiteindelijk zoveel mogelijk uit de brand te slepen.”

“Spierballengerol”

Volgens D’hoore tonen de twee partijen zich nu zo sterk mogelijk. Marc Coucke gaat zelfs een tegeneis vragen. “Dat bedrag staat nog niet vast, maar dat kunnen ook honderden miljoenen zijn. In deze fase is dat spierballengerol”, aldus D’hoore.

Er moet nu beslist worden of het effectief om fraude gaat. Dat kan nog drie jaar duren door de grote van het dossier. “In drie jaar tijd kan er nog veel gebeuren. Er kan nog altijd onderhandeld worden”, zegt D’hoore.

Bedrijven als onderpand?

“Hoe dan ook als er iets betaald moet worden, zeg maar enkele honderden miljoenen euro’s, dan heeft Coucke dat ook niet zomaar op zijn rekening staan. Dat is allemaal geïnvesteerd.” Maar volgens D’hoore is het zeker niet zo dat Coucke zijn bedrijven zal verkopen als hij tot een overeenkomst komt of veroordeeld wordt tot een boete. “Hij zal dan een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld lenen met zijn bedrijven als onderpand”, besluit D’hoore.

