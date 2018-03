Patiëntengegevens AZ Turnhout gestolen

Het AZ Turnhout heeft vandaag een mail ontvangen van een onbekende met de melding dat er gegevens van het ziekenhuis zijn gestolen. In de mail dreigt de verzender deze gegevens openbaar te maken. Het ziekenhuis heeft een klacht ingediend. Experts gaan nu na om welke gegevens het gaat en hoe de gegevens gestolen konden worden.

Volgens het ziekenhuis zijn de gegevens van 19 patiënten gestolen, die komen uit één enkel softwarepakket. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, licht toe: “Er zijn ondertussen heel wat stappen genomen. We zitten verveeld met dit incident en doen er momenteel alles aan om samen met onze externe experts te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en welke technische en organisatorische maatregelen we verder nemen. Ook de betrokken patiënten zijn hiervan op de hoogte gebracht. Er is officieel klacht ingediend en de privacycommissie is ingelicht. Deze diefstal heeft geen enkele impact op de operationele werking van het ziekenhuis.”

Oude gegevens

De politie van Turnhout bevestigt aan VTM NIEUWS dat het ziekenhuis een klacht heeft ingediend. "Het gaat om 19 dossiers uit 2010 of zelfs ouder", klinkt het. "De dieven beschikken enkel over de naam en het adres van de patiënten, informatie over medicatie of behandeling hebben ze niet."

Tegenprestatie?

Wat de dieven in ruil vragen om de gegevens niet te verspreiden, wil zowel het AZ Turnhout als de politie van Turnhout niet kwijt.

Actief beleid

Het AZ benadrukt dat het al jaren een actief informaticabeveiligingsbeleid voert om de gegevensbescherming maximaal te garanderen. “Wij worden momenteel dan ook bijgestaan door onze externe partner die een expert is op het vlak van gegevensbescherming. Wanneer we meer informatie hebben, zullen we extern en intern verder communiceren”, klinkt het nog.