Patiënten beslissen mee over behandeling

Binnenkort kunnen patiënten mee beslissen over welke behandeling hun huisarts voorschrijft. Een internationaal team van specialisten, met ook artsen van de KU Leuven, werkt aan een methode om dat mogelijk te maken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De specialisten gingen van de meest voorkomende therapieën de voor- en nadelen na op basis van het nieuwste wetenschappelijk onderzoek. Die informatie werd in infografieken gezet, waarbij je ook als leek makkelijk kunt zien wat de opties zijn en wat telkens de voor-en nadelen zijn van de medicijnen of therapieën.

De informatie blijkt nuttig voor veel huisartsen, want zij zien dat steeds meer patiënten een mening hebben over de behandeling die hen wordt voorgeschreven – bijvoorbeeld omdat ze op voorhand al informatie hebben opgezocht op Google. De nieuwe methode kan daar een oplossing voor zijn, aangezien de arts nu samen met zijn patiënt de beste aanpak kan bespreken.

Geen menukaart

Al is de methode die specialisten ontwikkelden geen menukaart. "Er staat altijd een aanbeveling bij en de bedoeling is niet zomaar iets kiezen maar knopen doorhakken op basis van de nieuwste studies, de expertise van de arts en de voorkeuren van de patiënt”, klinkt het.

Gemengde reacties

Artsenverenigingen BVAS en Domus Medica vinden het positief dat er degelijke informatie beschikbaar is. "Het is goed dat patiënten zo duidelijk ingelicht worden. Dit kan zeker een hulp zijn", zegt Marc Moens van de artsenvereniging BVAS. Ook ondervoorzitter van Domus Medica Green Van Kersschaever is positief. "Patiënten willen steeds vaker mee beslissen. De arts is niet langer de autoritaire persoon die zelf beslist", zegt zij.

Maar Moens ziet ook een gevaar, zeker als het over ernstigere aandoeningen gaat. Hij vreest dat de patiënt een schuldgevoel kan krijgen als hij zich verplicht voelt om mee te beslissen. "Niet iedereen is klaar om medeverantwoordelijk te worden", luidt het. Van Kersschaever benadrukt dan weer het belang van een "goede onderhandeling" tussen arts en patiënt. "Het kan niet de patiënt zijn die de keuze afdwingt. De beslissing kan niet volledig bij hem liggen."