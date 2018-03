Pastoor wil Lelièvre opvangen

Pastoor André Cools uit Aarlen is bereid om Dutroux-kompaan Michel Lelièvre (46) op te vangen als hij vrijkomt. Dat heeft de man verklaard aan de Franstalige krant ‘La Meuse’.

De pastoor kent Lelièvre al jaren, van toen de kompaan van Dutrouw nog zijn straf van 25 jaar in Aarlen uitzat. "Hij heeft daar een lange spirituele weg afgelegd en heeft zich daar ook laten dopen”, klinkt het. “Hij heeft zijn straf aanvaard en heeft zich nooit voorgedaan als een slachtoffer. Wat de mensen ook over hem denken, hij blijft een mens", klinkt het.

Lelièvre echt onderdak geven, lijkt de pastoor geen goed idee. "Daar moet ik over praten met mijn naasten." Hij benadrukt wel dat hij Lelièvre "zal gidsen in het leven".

De 46-jarige Lelièvre kreeg in totaal 25 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Binnen drie jaar kan hij in principe vrijkomen, omdat hij dan zijn volledige straf heeft uitgezeten die hij kreeg voor de ontvoering van de vier meisjes. Maar Lelièvre is in tussentijd nog twee keer veroordeeld voor drugsbezit in de gevangenis. Hij zal zijn straf daardoor pas op 4 oktober 2023 uitgezeten hebben.

