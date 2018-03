Pastoor: "Lelièvre verdient tweede kans"

Pastoor André Cools uit Aarlen is bereid om Michel Lelièvre (46), de kompaan van Dutroux, te begeleiden als hij vrijkomt. Dat nieuws veroorzaakte een storm van verontwaardiging. “Ik begrijp zeker de reactie van de mensen, maar Lelièvre heeft zijn straf uitgezeten en verdient een tweede kans", zegt de pastoor aan VTM NIEUWS.

De pastoor kent Lelièvre al jaren, van toen de kompaan van Dutroux nog zijn straf in de gevangenis van Aarlen uitzat. “Toen hij opgepakt werd, heeft zijn grootvader mij gebeld om hem eens te bezoeken. Ik heb toen met hem gepraat om te benadrukken dat hetgeen wat hij gedaan had, niet oké was. Toen hij de gevangenis van Aarlen verliet, heeft hij me soms nog gebeld of geschreven. We hadden dagelijks gesprekken. Dat doe ik vandaag de dag nog met andere gevangenen. Nu is het ongeveer drie jaar geleden dat we elkaar gesproken hebben.”

Geen onderdak De pastoor benadrukt dat hij Lelièvre geen onderdak wil geven, maar hem enkel wil gidsen na zijn vrijlating. “Ik wil graag met meneer Lelièvre spreken om hem aan te moedigen om zich terug te integreren in de maatschappij. Het leven gaat door, hij heeft zijn straf uitgezeten. Toch begrijp ik de reactie van de mensen. Het is gewoon mijn taak om ex-gevangenen op het rechte pad te helpen", klinkt het.

25 jaar De 46-jarige Lelièvre kreeg in totaal 25 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Binnen drie jaar kan hij in principe vrijkomen, omdat hij dan zijn volledige straf heeft uitgezeten die hij kreeg voor de ontvoering van de vier meisjes. Maar Lelièvre is in de gevangenis twee keer veroordeeld voor drugsbezit waardoor hij zijn straf pas volledig uitgezeten zal hebben op 4 oktober 2023. VTM NIEUWS bracht vorige week uit dat Lelièvre in tussentijd gemiddeld één keer per maand twee dagen lang de gevangenis zal mogen verlaten.

Foto: archief