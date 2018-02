Pas straks sneeuw: spits blijft gespaard

De ochtendspits blijft waarschijnlijk gespaard van de verwachte sneeuwbuien. De sneeuwzone trekt later dan verwacht over ons land, volgens de laatste weersvoorspellingen pas tegen 8 uur. Toch blijft de boodschap om thuis te blijven van kracht, want voor deze middag zijn er nog hevige sneeuwbuien voorspeld. Mogelijk verlegt het zwaartepunt zich naar de avondspits.

“De verwachte sneeuwzone gaat iets later ons land binnenkomen, pas vanaf acht uur in het westen", zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer aan VTM NIEUWS. "Dat betekent dat de ochtendspits waarschijnlijk gespaard blijft van hevige sneeuw. Maar vanaf de middag en zeker in de namiddag zijn er nog hevige sneeuwbuien voorspeld dus blijft de boodschap bestaan om thuis te blijven wanneer je de mogelijkheid hebt."

Avondspits De winterse buien kunnen plaatselijk hevig zijn en doorgaan tot de avondspits. Wegen en Verkeer raadt automobilisten dan ook aan om thuis te blijven of voor andere vervoersmiddelen te kiezen. "De wegen kunnen er gevaarlijk glad bij liggen, dus elke weggebruiker die vandaag niet de baan op gaat is er eentje meegenomen." Wie toch de baan op moet, wordt gevraagd zijn rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden zijn aangewezen.

300 ton zout Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afgelopen nacht de wegen behandeld met een preventieve strooizoutlaag. In totaal werd er zo'n 300 ton zout gestrooid. Ook de stukken waar de voorbije week geen zout gestrooid werd, omwille van geen risico op gladheid, werden de afgelopen nacht behandeld. De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer blijven paraat staan om uit te rijden om opnieuw te strooien en eventueel sneeuw te ruimen waar en wanneer het nodig is.

Thuiswerkalarm

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft gisteren voor het eerst het thuiswerkalarm afgekondigd. Werkgevers zijn op de hoogte gebracht dat hun personeel beter thuis blijft. "Als er code oranje wordt aangekondigd door het KMI zetten we een systeem in gang om werknemer en werkgever te informeren dat het aangewezen is om thuis te werken die dag", zei hij gisteren aan VTM NIEUWS.