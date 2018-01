Pas op voor CO-intoxicatie: hierop moet je letten

Elk jaar vallen er in België nog steeds meer dan duizend slachtoffers door CO-vergiftiging. Koolstofmonoxide komt vrij bij een slechte verbranding van brandstoffen. Het is een gas zonder geur, zonder kleur en zonder smaak. Het kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot levensbedreigende concentraties. Met deze tips kan je jezelf en je familie beschermen.

Het zijn vooral de omstandigheden die een blootstelling aan CO doen vermoeden:

Meerdere personen hebben op hetzelfde moment klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, concentratiestoornissen en braakneigingen

De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, bij het verwarmen met een petroleumkacheltje, ...

Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of plafond

Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis

Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien, bijvoorbeeld bij de gasgeiser

De klachten verminderen als er verlucht wordt of als je naar buiten gaat

Als je CO-vergiftiging vermoedt, doe je best het volgende:

Open eerst de ramen, deuren of garagepoort voor voldoende ventilatie

Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron uit (bijv. de gasgeiser in de badkamer of de draaiende motor van de auto)

Als er personen bewusteloos zijn, bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan

Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de frisse lucht en bel de huisarts

Gebruik geen schakelaars (bijv. lichtschakelaar of telefoon) en geen aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken

Als je vermoedt dat er een CO-probleem is in je woning, laat dan uw verwarmingstoestel controleren door een vakman

Bron: Vlaamse overheid