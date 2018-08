Pas goed op met mobiel surfen in Europa

Nog altijd laten mensen zich verrassen door een dikke gsm-factuur, na een vakantie in het buitenland. De roamingkosten voor mobiele data zijn wel afgeschaft binnen de Europese Unie, maar dus niet in Zwitserland of Monaco. Al 114 mensen hebben daarover dit jaar een klacht ingediend. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd bij de ombudsdienst voor telecommunicatie.

Op vakantie een restaurantje googlen of de weg opzoeken. We doen het massaal nu we niet meer extra moeten betalen om in Europa te surfen. Maar dat is niet in elk Europees land zo. Sommige Vlamingen kregen een peperdure rekening na een tocht door Zwitserland.

Zwitserland

Zwitserland behoort namelijk niet tot de Europese Unie. In alle 28 landen van de Unie betaal je evenveel om mobiele data te gebruiken als in eigen land, en ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein betaal je niets extra. Maar daarbuiten dus wel. Zoals in Zwitserland, maar ook in de ministaten Monaco, San Marino en Andorra of op de eilanden zoals de Kanaaleilanden, The Isle of Man of de Faeröereilanden.

En ook op de Griekse eilanden Lesbos en Kos moet je opletten. Die liggen zo dicht bij Turkije dat je telefoon soms gebruik maakt van een Turkse provider.

Oost-Europa

Sommige Oost-Europese landen zoals Bosnië, Montenegro of Macedonië behoren niet tot de EU en ook daar betaal je dus de volle pot, want het kan serieus oplopen.

Belgische providers rekenen tot veertien euro aan per megabyte die je verbruikt. Om één foto door te sturen in hoogste kwaliteit ben je al snel veertig euro kwijt en een kort filmpje bekijken kan je nog veel meer kosten.

Klachten

De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft hierover sinds begin dit jaar al 114 klachten ontvangen. En sinds de invoering van het Europees roamingtarief zijn dat er steeds meer.

Om hoge facturen te vermijden, moet je je mobiele data en roaming uitschakelen vóór je een land binnengaat waar die kosten niet zijn afgeschaft.

Betwisten

Heb je er niet aan gedacht, dan kan je de factuur betwisten. Maar dan moet je wel controleren of je een sms hebt gekregen van je provider die je vertelt hoeveel het internet in dat land kost en die je waarschuwt wanneer je een bepaalde drempel in je verbruik overschrijdt.