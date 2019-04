Pas aangelegd asfalt op E17 in Waasmunster moet vervangen worden

Nieuw en milieuvriendelijk asfalt dat aangelegd is op de E17 in Waasmunster moet vervangen worden. Het gaat om een zone van 1 kilometer die aangelegd werd tijdens de nacht en door de vrieskou is het te snel afgekoeld. Dat schrijft Het Nieuwsblad en het agentschap Wegen en Verkeer bevestigt het nieuws.

Vorige week werd op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster nieuw asfalt aangelegd. Het gaat innovatief, CO2-arm asfalt. "Het is asfalt waarvoor minder hoge temperaturen nodig zijn om het te maken", legt Marie De Vliegher van Wegen en Verkeer uit. "Daardoor stoot het minder CO2 uit. We hebben het al een paar keer met succes gebruikt en het is ook van goede kwaliteit."

Vorige week is er iets fout gegaan over een strook van 1 kilometer in Waasmunster. "We hebben daar 's nachts doorgewerkt om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperkten. Maar het was die nacht erg koud en daardoor is het misgegaan: het asfalt moet warm gemaakt worden om het te kunnen leggen en door de vrieskou is het vermoedelijk snel afgekoeld, waardoor er brokken en krassen ontstonden in het asfalt." De experts onderzoeken nog verder wat er exact fout is gegaan.

De aannemer heeft volgens De Vliegher de fout erkend en zal de strook van 1 kilometer op eigen kosten heraanleggen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.