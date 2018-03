Parlement steunt intrekken dotatie Laurent

De gedeeltelijke intrekking van de dotatie van prins Laurent blijft voorlopig behouden. Dat heeft de speciale commissie in het federaal parlement goedgekeurd, met twaalf stemmen voor en één stem tegen. Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken.

De regering wil de prins op die manier straffen omdat hij vorige zomer zonder toestemming in uniform naar een viering van het Chinese leger was geweest. Volgens de advocaat van de prins, Laurent Arnauts, ging het om een informeel feest. "Het contact is er wel degelijk geweest, maar er was niets verdachts aan", zei hij tijdens de zitting die vandaag gehouden werd. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt omdat hij buiten de lijntjes kleurde.

De premier besliste na overleg met de koning om Laurent zijn dotatie aan te passen. “Ongehoord”, zegt Arnauts. “Hij heeft het parlement buitenspel gezet. De procedure ontbloot de kroon, want de koning moet zelf de positie innemen over een sanctie over zijn broer”, zegt de advocaat. De sanctie van tien procent minder dotatie werd meteen opgetrokken naar vijftien procent minder.

