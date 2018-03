Het parket van Veurne wil acteur Guy Van Sande en nog enkele anderen, onder wie een professor van de universiteit van Antwerpen voor de rechter brengen voor het bezit en het verspreiden van kinderporno.

Volgens het parket hebben Van Sande en co. deelgenomen aan chatsessies waarbij foto's en filmpjes van minderjarigen werden uitgewisseld. De verdachten werden in de zomer van 2016 al ondervraagd, het onderzoek is nu afgerond. Volgende vrijdag beslist de raadkamer wie moet terechtstaan.

