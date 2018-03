Parket waarschuwt voor tele-oplichters

Kreeg u thuis onlangs een telefoontje van iemand van de Nationale Bank of de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, die achter je bankgegevens vroeg? Dan is de kans groot dat je het slachtoffer bent geworden van een groep oplichters. Het parket van Brussel waarschuwt voor deze vorm van tele-oplichting.

De werkwijze is steeds dezelfde: iemand doet zich aan de telefoon voor als lid van een autoritaire instantie zoals de Europese Gemeenschap, een bank of een FOD. De oplichter legt - ironisch genoeg - aan het slachtoffer uit dat hij recht heeft op een vergoeding omdat hij het slachtoffer is geworden van telefonische belaging.

Het slachtoffer moet enkel een code aanmaken met zijn DIGIPASS-kaartlezer van zijn bank en die aan de oplichter bezorgen. Met die code voert die dan overschrijvingen uit naar rekeningen in het Verenigd Koninkrijk en neemt het geld cash op.

Brussel en Wallonië

De oplichters viseren vooral ouderen, die alleen en kwetsbaar zijn. Het fenomeen dook al op in 2016, maar lijkt opnieuw in opmars. Alle onderzoeken leiden naar Tunesië, het parket vermoedt dat de oplichters vandaar opereren. In Brussel lopen er een honderdtal dossiers, in Wallonië zijn er al 450 geopend.