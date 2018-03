Parket valt binnen bij MSK in Gent

Het parket heeft een huiszoeking uitgevoerd bij het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen. Het parket vermoedt dat ex-directrice Catherine de Zegher nog documenten heeft achtergehouden, die de echtheid van de omstreden Toporovski-collectie kunnen aantonen.

De Zegher werd vorige week aan de kant geschoven als directrice. Zij blijft geschorst tot een externe audit duidelijkheid heeft verschaft.

"Er hingen 24 avant-gardistische kunstwerken en na twee maanden kwam aan het licht dat die niet echt waren. De directrice ontkende met klem dat ze vervalst waren en zei zelfs dat twee experten de echtheid ervan hebben vastgesteld. Alleen zeggen die experten dat ze nooit een telefoontje hebben gekregen van het museum", legt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.

Het is in het kader van dat onderzoek dat het politie en het parket nu zijn binnengevallen. Ze willen weten of de valse stukken nog in het museum aanwezig zijn of niet.