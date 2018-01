Parket rolt bende fietsendieven op

Een Roemeens-Moldavische bende van fietsendieven is opgerold. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. De dieven waren zowel in Wallonië als in Vlaanderen actief en hadden het vooral op dure koersfietsen en mountainbikes gemunt. De waarde van hun buit wordt op ongeveer een half miljoen euro geschat.

Het parket linkt diefstallen in fietsenwinkels uit onder andere Kampenhout, Geraardsbergen, Diest, Beringen en Waremme aan de bende. De dieven stalen vaak eerst een bestelwagen, waar ze later de gestolen fietsen in vervoerden, om ze later naar hun thuisland te brengen.

Ramkraak

In juni van vorig jaar stal de bende 23 fietsen via het dak uit een winkel in Steenhuize, in de buurt van het Oost-Vlaamse Zottegem. Eerder hadden ze geprobeerd in dezelfde winkel binnen te breken door granaten door de etalage te gooien.

Drie aangehouden.

Gisteren viel de politie binnen op adressen in Wemmel, Laken, Jette en Koekelberg. Daarbij werden vijf verdachten opgepakt. Drie van hen werden vandaag voor de onderzoeksrechter gebracht, die hen liet aanhouden. Alle verdachten ontkennen alle betrokkenheid.

Wie vermoedt dat zijn of haar fiets ook gestolen is, kan die gaan bekijken op het bureau van de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde. Dit na telefonisch contact op het nummer 02/451.22.12.