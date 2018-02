Parket opent onderzoek naar bedreigingen Mary

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend naar de bedreigingen die advocaat Sven Mary en zijn gezin hebben ontvangen. Dat laat het parket in een persmededeling weten. Mary en zijn gezin ontvingen bedreigingen nadat de advocaat vorige week de verdediging van Salah Abdeslam op zich nam en de vrijspraak vroeg op basis van een procedurefout.

Sven Mary verdedigt Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, in het proces rond de feiten die gebeurden in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016. Op die dag werd het vuur geopend op de speciale eenheden van de politie die een controle op leegstand deden op dat adres. De politie verwachtte een leeg huis aan te treffen maar werd zwaar onder vuur genomen. Twee van de drie aanwezigen, Salah Abdeslam en Sofien Ayari, konden ontkomen. De derde man, Mohamed Belkaïd, werd neergeschoten en overleed ter plaatse.

Taalwetgeving

Op het proces vorige week vroeg Sven Mary de vrijspraak voor Salah Abdeslam op basis van een procedurefout. Volgens Mary werden in dit dossier inbreuken gepleegd tegen de taalwetgeving. Daarnaast meent Mary dat Abdeslam sowieso moet worden vrijgesproken voor die feiten aangezien hij die bewuste 15e maart niet geschoten heeft op de politie. “Zich verstoppen en dan weglopen van de politie is geen vorm van terrorisme”, klonk het.

Sindsdien wordt Mary, maar ook zijn gezin, bedreigd. Het Parket Halle-Vilvoorde onderzoekt die bedreigingen nu, het onderzoek is in handen van de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde.

Drie dagen na de inval in de Driesstraat werd Abdeslam opgepakt. Hij werd daarna overgeleverd aan Frankrijk voor de aanslagen in Parijs en verblijft sindsdien in een zwaar beveiligde gevangenis nabij Parijs en weigert elke medewerking met het gerecht.