Parket opent moordonderzoek naar vermiste Julie (23)

Het parket heeft een moordonderzoek geopend naar Julie Van Espen (23) die sinds gisteren vermist is. Dat bevestigt woordvoerder Lieselotte Claessens aan VTM NIEUWS. Er zijn aanwijzingen dat Julie op gewelddadige manier om het leven is gekomen.

De familie van Julie deed gisteren aangifte van haar verdwijning. Julie was om 18.30 uur thuis in Schilde vertrokken met de fiets naar Antwerpen-Zuid om een vriendin te bezoeken. Alleen is ze daar nooit aangekomen. Politie en parket oordeelden dat het om een onrustwekkende verdwijning ging en openden een onderzoek.

De zus van Julie deed gisteren al een oproep op Facebook, en dat bericht werd in geen tijd meer dan 100.000 keer gedeeld .

(Lees verder onder de post)

Vriend

Iets later op de dag plaatste ook haar vriend een bericht op sociale media met de vraag om een foto van Julie af te drukken en die op te hangen op straat. Hij wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij de verdwijningszaak.

Zoekactie

Speurders zochten een hele dag door naar de vermiste vrouw en iets na de middag werden spullen gevonden, die mogelijk van Julie zijn, maar dat kan het parket niet bevestigen. Wel werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, er zijn aanwijzingen dat Julie gewelddadig om het leven is gekomen.