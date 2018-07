Parket onderzoekt verdachte brand in Balen

Afgelopen nacht zijn in een opslagplaats in Balen twee wagens volledig uitgebrand. Een zaaimachine liep schade op. Het parket heeft een deskundige ter plaatse gestuurd om te onderzoeken of het om een brandstichting gaat. “De afgelopen twee maanden waren er al vijftien verdachte branden in de regio”, zegt de burgemeester van Balen aan VTM NIEUWS.

Vannacht om 1.20 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een brand in een schuur in Breden Els, Balen. Twee oude personenwagens waren volledig vernield, een zaaimachine en de schuur zelf liepen zware schade op.

Pyromaan?

Een deskundige van het parket zal onderzoeken wat de oorzaak van de brand is. Begin juli vroeg de politie van Balen-Dessel-Mol al aan de inwoners om alert te zijn voor een mogelijke pyromaan die in de politiezone actief is.

Volgens de burgemeester van Balen, Johan Leysen (CD&V), zijn er de afgelopen twee maanden al vijftien verdachte branden geweest. “Het begon met berm- en heidebranden”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. “Intussen zijn het ook leegstaande panden. Omdat het lijkt op een andere methodiek, wordt er onderzocht of er mogelijk een copycat aan het werk is. Er zijn intussen een aantal mensen ondervraagd, maar zonder verder resultaat.”