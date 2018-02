Parket onderzoekt student die meisje onder douche filmt

Een mannelijke student is uit het bestuur van een studentenhome in Gent gezet voor zedenfeiten. Dat bevestigt de UGent aan VTM NIEUWS. Hij werd betrapt toen hij met zijn gsm een studente in de douche probeerde te filmen. Hij is meteen uit het praesidium gegooid en mag in geen enkel studentenhome van de UGent meer binnen.

De feiten speelden zich maandag af in studentenhome Vermeylen, waar meer dan 450 studenten op kot zitten. De student in kwestie was lid van het praesidium van dat home. Het meisje dat gefilmd werd, diende meteen een klacht in bij de politie van Gent.

Die namen de student maandag nog mee voor verhoor en bevestigen de feiten aan VTM NIEUWS. De UGent laat weten dat de student nog voor de tuchtcommissie zal moeten verschijnen, die zal bekijken of er nog verdere sancties volgen.