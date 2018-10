Parket: "Hebben 1.700 dossiers wel vervolgd"

Schrijven dat het Brusselse parket van plan is gedurende een tot twee maanden een hele reeks lichtere misdrijven niet te behandelen, is een foute voorstelling van de feiten. Dat zegt het Brusselse parket in een reactie op berichtgeving in de krant l'Echo. Die had geschreven dat het parket al 1.700 dossiers van diefstal zonder geweld, winkeldiefstal, bedreigingen en intimidatie geseponeerd had, zonder dat een magistraat ze had bekeken, en dat omwille van personeelsgebrek.

"Wij vervolgen dergelijke feiten wel", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Ons vervolgingscijfer ligt 50 procent hoger dan vier jaar geleden."

Volgens l'Echo werden er recent 1.700 dossiers van diefstal zonder geweld, winkeldiefstal, bedreigingen en intimidatie geseponeerd had, zonder dat een magistraat ze had bekeken, en werd recent aan de verschillende substituten meegedeeld dat gedurende twee maanden, dergelijke feiten systematisch zouden geseponeerd worden. "Dat is een foute voorstelling van de feiten", zegt de parketwoordvoerder. "Wij vervolgen dagelijks dergelijke feiten, al was het maar via de snelrechtprocedures, waarbij mensen die op heterdaad betrapt worden of geïdentificeerd worden na een misdrijf, een rechtstreekse dagvaarding krijgen van het parket of zelfs via de politie. Maandelijks zijn er op de rechtbank minstens twee zittingen waarop dergelijke dossiers behandeld worden. We moeten die dossiers ook binnen de twee maanden behandelen."

Minder geseponeerd

Daarnaast verwijst de parketwoordvoerder naar de jaarlijkse cijfers van het parket, die aantonen dat er sinds 2014 een stijging van 50 procent is van het aantal dossiers dat aanleiding geeft tot een vervolging. "Dat is dus 50 procent dossiers minder die geseponeerd worden", gaat Denis Goeman verder. "Het is, minstens sinds 2014, onze doelstelling om ons vervolgingspercentage te verhogen en we slagen daar ook in, en we gaan ook op die ingeslagen weg door."

Volgens de parketwoordvoerder wordt er ook wijkgericht gewerkt, waarbij in overleg met de lokale politie en andere actoren op het terrein, beslist wordt welke vorm van criminaliteit in welke wijken prioriteit krijgen. "In de Matonge-wijk kunnen dat bijvoorbeeld de straatdeals zijn, in de Peterboswijk de drughandel en in de duurdere wijken van Ukkel de woninginbraken. We treden prioritair op tegen die misdrijven waar die of die buurt mee kampt, wat niet betekent dat andere misdrijven niet vervolgd worden."

Magistraten

Een dossier seponeren kan om verschillende redenen gebeuren en een beslissing tot seponering is sowieso altijd een voorlopige beslissing, aldus nog de parketwoordvoerder. "Het parket kan altijd beslissen om feiten die geseponeerd werden toch nog voor de rechtbank te brengen, zolang ze niet verjaard zijn." Tenslotte is volgens de persmagistraat het personeelskader van het Brusselse parket momenteel voor ongeveer 80 procent ingevuld. "Met meer magistraten zouden we inderdaad nog meer zaken kunnen vervolgen."