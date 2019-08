"Parket erkent fout": hennepshop Ian Thomas vervroegd heropend

Ganō by Ian Thomas, de winkel waar hij CBD-producten aanprijst, is opnieuw open. Dat is vroeger dan verwacht. “Het parket erkent dat de shop onterecht verzegeld werd. Daarop ontzegelde de commissaris het pand gisteren om 17u16”, klinkt het bij de zaakvoerder. CBD of cannabidiol is een stof die uit de hennepplant gewonnen wordt, maar in tegenstelling tot cannabis kan je er niet high of verslaafd van raken.

Ook het geplande verhoor met de zaakvoerder van Ganō gaat niet door wegens ‘niet relevant’. Een grote opluchting voor Ian Thomas, het gezicht van de franchise. “Ik wilde met deze shop net aantonen dat CBD géén cannabis is”, zei hij nog ontgoocheld na de verzegeling van het pand.

“De CBD-producten, waaronder geurkaarsen en etherische oliën, hebben een helende werking”, aldus Ian. “CBD doet zoveel goeds met je lichaam. Daarom wil ik de mensen ermee laten kennismaken. Maar in België geloven ze nog niet in de werking. Het wordt nog door te veel mensen als drugs bekeken. En voilà, nu staat de politie hier al, ongelofelijk!”