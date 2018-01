Parket in beroep tegen vrijspraak drugsbende

Het parket van Brussel gaat in beroep tegen de vrijlating van een Marokkaanse drugsbende. Die is gisteren vrijuit gegaan omdat een belangrijk bewijsstuk onbruikbaar was. Er waren nochtans bewijzen: de speurders hadden telefoongesprekken van de bende afgeluisterd, maar die konden in de rechtbank niet beluisterd worden omdat er een verkeerd programma werd gebruikt. Vandaag werd duidelijk dat de schijven wel degelijk leesbaar waren.

Het Brusselse parket had tot zeven jaar cel geëist tegen de zeven verdachten in het dossier die zouden geprobeerd hebben om zowat zeven ton drugs het land in te smokkelen. De verdediging merkte echter op dat er ernstige problemen waren met de bewijsvoering en betwistte onder meer de inhoud van een aantal afgeluisterde telefoongesprekken.

Op de transcripties van een gesprek werden zo twee namen vermeld, maar op het telefoongesprek was duidelijk een derde stem te horen. De advocaten vroegen daarom op de zitting van de Franstalige Brusselse rechtbank om alle afgeluisterde telefoongesprekken te kunnen beluisteren om de transcripties te controleren, maar de dvd waarop de bewuste gesprekken stonden bleek onleesbaar.

Verkeerd programma gebruikt Deze middag meldde de FOD Justitie dat de schijven wél leesbaar waren. "Op de dvd staan de telefoontapbestanden en het programma waarmee men ;de bestanden kan uitlezen. In dit dossier zou een verkeerd programma zijn gebruikt om de bestanden correct af te spelen, waardoor er slechts één stem in het gesprek te horen was en de gesprekken niet correct geordend waren. Toen de politiediensten werden verwittigd van dat probleem, hebben ze de rechtbank gevraagd om het correcte programma te gebruiken voor het afspelen van de bestanden."