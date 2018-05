Parket behandelt aanslag Luik als terreur

Het federaal parket behandelt de aanslag van gisteren in Luik als een terroristische daad. Dat zegt woordvoerder Wenke Roggen op een persconferentie. Het parket gaat uit van terreur omdat Benjamin Herman doelbewust agenten heeft aangevallen, iets waar terreurorganisatie IS meermaals heeft toe opgeroepen in videobooschappen op internet. Daarnaast had hij contact met geradicaliseerden en op meerdere tijdstippen riep hij 'Allahu Akbar'.

Het parket behandelt de daden dan ook als terroristische moorden en poging tot terroristische moord, en heeft een onderzoeksrechter aangesteld die gespecialiseerd is in terrorismedossiers. Er zal nog een autopsie plaatsvinden op de drie dodelijke slachtoffers, en een toxicologisch onderzoek op Herman.

Moordtocht

Op de persconferentie gaf Roggen een overzicht van de feiten gisteren. Zo viel Herman twee agentes aan in de rug met een mes. Daarop nam hij hun wapens af en schoot op hen. Zij overleden ter plaatse.

Met de gestolen wapens sloeg hij op de vlucht, waarbij hij op een andere wagen schoot, dichterbij kwam en nog enkele schoten loste. In de wagen kwam een derde slachtoffer ter plekke om het leven.

"Allahu Akbar"

Herman schoot daarna op een tweede wagen en vervolgde zijn tocht naar een school in de buurt en riep meermaals 'Allahu Akbar'. In de school gijzelde hij een dame. De politie kwam massaal ter plaatse en na enige tijd kwam Herman opnieuw naar buiten. Er ontstond een schietpartij waarbij Herman werd doodgeschoten.

Bij de aanslag werden in totaal drie mensen gedood, en raakten vijf mensen, onder wie vier agenten gewond. Ook de dader kwam om het leven.

Herman

Benjamin Herman werd geboren op 12 januari 1987, en zat in de gevangenis voor geweldpleging en bezit van verdovende middelen. Hij was op penitentiair verlof en moest normaal gisterenavond om 19.30 uur terugkeren naar de gevangenis.

Naast de aanslag in Luik wordt Herman ook verdacht van een moord in March-en-Famenne, gepleegd in de nacht van maandag op dinsdag. Voor die feiten is een apart onderzoek geopend door het parket van Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne.

