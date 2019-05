Parket Antwerpen zoekt daders home invasion bij 89-jarige man

Afgelopen woensdag is een 89-jarige man het slachtoffer geworden van een brutale home invasion in Sint-Job-in-’t-Goor (Antwerpen). De man is omvergeduwd, kreeg enkele stompen te verwerken en kreeg een vuurwapen tegen het hoofd gericht. De twee daders gingen aan de haal met amper 150 euro en een oude gsm. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart.

De 89-jarige man werkte woensdagochtend thuis in zijn voortuin. Rond 10 uur in de voormiddag ging hij van zijn tuinhuis naar de keuken, toen hij plots een duw in de rug kreeg. “De 89-jarige man viel op de grond en kreeg een eerste stamp. De twee aanvallers, die zich vermomd hadden met een doek of een sjaal, trokken de man mee naar binnen. Daar kreeg het slachtoffer opnieuw een slag in het aangezicht en tegen zijn romp. Een van de daders trok ook een pistool en hield dat tegen zijn hoofd", vertelt Kristof Aerts van het parket Antwerpen.

De tweede verdachte kamde intussen de woning uit. Nadat hij amper 150 euro, een rijbewijs en een oud telefoontoestel had gevonden, sloegen beide daders op de vlucht. Het slachtoffer heeft zelf de hulpdiensten gebeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen. Het parket in Antwerpen neemt de feiten zeer ernstig.