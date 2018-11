Papa slaat al voor tweede keer baby kritiek

"Op zondag 11 november 2018 omstreeks 4.30 uur heeft een man zich op het commissariaat van de lokale politie Brussel West aangeboden", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket. "De man, C.V.R, verklaarde spontaan dat hij zijn dochter opzettelijk op de grond heeft gegooid omdat ze huilde en haar flesje niet wou drinken. Hij werd onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd en later omstandig verhoord. In dat verhoor bevestigde hij de eerder afgelegde spontane verklaring."

De politie Brussel West nam onmiddellijk contact op met de moeder van het slachtoffertje. "Zij was niet aanwezig op het moment van de feiten maar was vrijwel onmiddellijk nadien thuisgekomen, rond 02.00 uur, en is dadelijk met haar dochtertje naar het ziekenhuis vertrokken", gaat de parketwoordvoerster verder. "Het slachtoffertje is opgenomen op de dienst intensieve zorgen en verkeert in kritieke toestand. Het is onduidelijk hoe de toestand van het meisje zal evolueren, ze heeft diverse verwondingen opgelopen, onder meer aan het hoofd."

Het parket vorderde een onderzoeksrechter en die plaatste C.V.R. gisteren onder aanhoudingsbevel, op verdenking van poging moord, minstens poging doodslag. Hij zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

"Het klopt ook dat C.V.R. al gekend is voor gelijkaardige feiten", aldus nog het parket. "Hij werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en heeft in 2017 de gevangenis mogen verlaten om het laatste deel van zijn straf uit te zitten onder de vorm van elektronisch toezicht. Zijn straf is afgelopen in februari 2018."