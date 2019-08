Pandatweeling geboren in Pairi Daiza, en wat betekent dat voor het park?

In Pairi Daiza zijn gisteren twee reuzenpanda’s geboren: een tweeling: een jongen en een meisje. Het is de tweede (en derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en bij uitbreiding in de Benelux) sinds die van Tian Bao op 2 juni 2016. Voor Pairi Daiza is dat een goeie zaak, want na de geboorte van de vorige reuzenpanda steeg de omzet van het park met 22 procent.

(Lees verder onder de video)

“We hebben vandaag fe-no-me-naal nieuws voor jullie”, klonk het in een bericht op de Facebookpagina van Pairi Daiza. “Onze vrouwelijke reuzenpanda Hao Hao heeft gisteren namelijk het leven geschonken aan twee kleintjes: een tweeling.”

“Dit is een nieuwe hoop voor de preservatie van deze kwetsbare soort”, klinkt het verder. Volgens Pairi Daiza zijn al elf reuzenpanda’s die in gevangenschap geboren werden met succes weer vrijgelaten in de natuur. Negen van hen zijn vandaag nog in leven.

Risico's bij een tweeling

De geboorte van een tweeling is niet zo uitzonderlijk bij reuzenpanda’s, maar houdt wel risico’s in. Vaak laten pandamoeders een boreling in de steek, omdat ze maar voor één jong tegelijk kunnen zorgen. Volgens Pairi Daiza verkeren beide babypanda’s echter in goede gezondheid, “net als mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao”.

Tweeling bezoeken

Wie de reuzenpanda's graag eens wil zien, kan beter zijn bezoekje aan Pairi Daiza nog even uitstellen. De dieren zijn nog te kwetsbaar op dit moment en de kans op ziektes is te groot. Daarom worden ze 24 uur op 24 in de gaten gehouden. Bij de geboorte van broertje Tian Bao heeft het zo'n twee maanden geduurd voor hij aan het publiek werd voorgesteld. Bovendien zijn de eerste 100 dagen cruciaal voor de babypanda's en daarom is het nog even wachten tot we ze te zien krijgen.

Ook op de namen van de tweeling is het nog even wachten. Ook dat is iets voor na die cruciale 100 dagen.

Grote winst voor Pairi Daiza

Nog niet zo lang geleden was de panda een bijna uitgestorven diersoort. Intussen is het de derde die in Pairi Daiza wordt geboren. En dat is een goede zaak voor het dierenpark. Weinig dieren zijn zo winstgevend voor een zoo als reuzenpanda's. Toen de eerste twee panda's vijf jaar geleden vanuit China naar Pairi Daiza kwamen, steeg de omzet met zo'n 22 procent. Met de unieke tweeling erbij hoopt het park dat er nog meer bezoekers zullen komen.

Het dierenpark heeft natuurlijk ook moeten investeren voor die extra omzet, want ze hebben de panda's niet zomaar cadeau gekregen van China. De Chinese regering gebruikt de panda's als een soort pasmunt om de banden met andere landen te versterken. Pairi Daiza doet dan ook aan leasing van de panda's, zodat ze een aantal jaren in het park kunnen blijven. Het park betaalt elk jaar zo'n 700.000 euro om de panda's te mogen houden.

Bovendien blijven de panda's die in Pairi Daiza geboren worden eigendom van de Chinese overheid. Het is dus de bedoeling dat de panda's, ook die die nu geboren zijn, op termijn terug naar China gaan.