Pakketreis mag niet zomaar veranderen

Binnenkort ben je beter beschermd als je een pakketreis boekt, een reis waarbij het transport, het verblijf en de uitstappen op voorhand zijn geregeld. Europa legt nu regels op, waardoor de reisorganisator enkel nog iets wijzigen als je daarmee akkoord gaat. En ook annuleren wordt makkelijker.

Vanaf 1 juli moet de reisorganisator van een pakketreis voor elke wijziging aan het programma toestemming voor hebben van de klant. Iemand die een hotel had geboekt aan zee, maar een kamer in het binnenland krijgt, moet daar op voorhand van verwittigd worden.

Altijd annuleren

Een andere belangrijke verandering is dat je een pakketreis ten allen tijde zal kunnen opzeggen, mits vergoeding. Vroeger kon dat enkel als je daar een dwingende reden voor had. Bij overmacht wordt annuleren zelfs helemaal gratis.

Maar laat de nieuwe wet er nu net zijn om die discussies te vermijden. Ook voor wie via het internet boekt, want ook wie online een pakketreis boekt is beter beschermd.