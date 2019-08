Pakkend afscheid van twee omgekomen brandweermannen

Duizenden mensen hebben afscheid afgenomen van de twee brandweermannen die vorig weekend omkwamen bij de brand in Beringen, Benni Smulders en Chris Medo. De plechtigheid vond plaats in de kazerne van Heusden-Zolder, waar de twee vandaan kwamen. Het was zeer pakkend en véél mensen zijn geraakt door hun dood. Zeker ook collega brandweermannen- en vrouwen uit het hele land.

In de gietende regen vormden meer dan duizend brandweermannen en militairen een indrukwekkende erehaag, ruim 200 meter lang.

De plechtigheid ging door in de brandweerkazerne van Heusden-Zolder, de tweede thuis van Benni Smulders en Chris Medo. De twee jonge vaders kwamen vorig weekend om. De dochter van Chris nam moedig het woord.

De echtgenote van Benni liet een tekst voorlezen.