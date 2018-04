Pakje kwijt? Je bent niet de enige

Bij de ombudsdienst voor de postdiensten zijn vorig jaar 887 klachten binnengelopen over zoekgeraakte postpakketten. Dat is een stijging met 66 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) opvroeg bij de bevoegde minister Alexander De Croo (Open Vld).

In 2014 waren er nog 404 klachten bij de ombudsman voor de postsector over zoekgeraakte pakketten. In 2016 waren dat er 534 en vorig jaar liefst 887. "Dat is een stijging van 66 procent ten opzichte van 2016 en meer dan een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden", rekent Yüksel voor. "Bij de andere spelers op de markt liggen de cijfers een heel stuk lager."

Waaraan ligt het?

De ombudsdienst haalt zelf twee oorzaken aan voor de problemen bij bpost met de pakjes. Vooreerst is bpost nu eenmaal een grote speler voor het verzenden en uitreiken van pakjes. Daarnaast was de ombudsdienst tot tien jaar geleden enkel bevoegd voor bpost. Dat de ombudsdienst ook bevoegd is voor de andere spelers op de pakjesmarkt is minder bekend bij het publiek, waardoor er misschien minder klachten over binnenlopen.

Niettemin vindt Kamerlid Yüksel dat bpost met een plan van aanpak moet komen voor de problematiek. Hij wijst daarbij ook naar de klachten over fouten bij de uitreiking van pakjes. Dat aantal steeg van 487 klachten in 2014 naar 1.048 in 2017.