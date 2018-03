Paasweekend: wat is open en wat niet?

Het verlengde paasweekend staat voor de deur. Goed nieuws voor veel mensen, want zij hebben mogelijk één of twee dagen extra verlof. Maar dat wil ook zeggen dat je straks misschien voor een gesloten deur staat. Een overzicht:

Bpost

Op vrijdag is er normale postbedeling bij bpost. Dat wil zeggen dat je de post in je bus krijgt en alle postkantoren geopend zijn. Ook op zaterdag loopt alles normaal: de bankkantoren zijn geopend volgens zaterdagregeling en je kan pakjes gewoon op de post doen.

Op Pasen zijn alle bankkantoren gesloten en krijg je geen post. Ook op paasmaandag blijven alle kantoren dicht. Pakjes of brieven die dus zaterdag op de bus worden gedaan, worden pas ten vroegste dinsdag geleverd.

Openbaar vervoer

De Lijn

Op vrijdag verloopt de dienstregeling bij De Lijn normaal. Op zaterdag en zondag is er de traditonele zaterdag- en zondagdienstregeling. Paasmaandag is ook een feestdag, dus ook dan hanteert De Lijn de zondagdienstregeling. Vanaf dinsdag geldt opnieuw de gewone regeling, al moet je dan rekening houden met minder bussen omdat het dan vakantie is.

Opgelet: op zondag kan er hier en daar hinder zijn door de Ronde van Vlaanderen. Maar in de provincie Oost-Vlaanderen zijn er dan weer extra pendelbussen ingelegd. De Lijn vraagt dan ook hier rekening mee te houden. Meer informatie vind je via deze link.

NMBS

Op vrijdag rijden de treinen gewoon, en ook op zaterdag is er de normale zaterdagregeling. Op paaszondag- en maandag is er de regeling rond de feestdagen. Meer informatie vind je op de website van de NMBS.

Banken

De sectorfederatie Febelfin laat weten dat de bankkantoren in België morgen hun deuren sluiten tot en met maandag. De bankkantoren zijn dus vier dagen gesloten en in die periode worden dus ook geen betalingen verwerkt. Elektronisch blijft alles wel werken en geld afhalen blijft natuurlijk mogelijk aan de automaten.

Stadsdiensten

Of je gemeente- of stadhuis open is of niet, zal er dan weer van afhangen. Je controleert dus het best op voorhand of de loketten bij jou geopend zijn. Uiteraard zullen ook de politie- en hulpdiensten bereikbaar zijn op Pasen en paasmaandag, al kunnen wel enkele bijkantoren gesloten zijn.

Warenhuizen

Colruyt

Op vrijdag en zaterdag zijn de winkels volgens normale regeling geopend. Op paaszondag is de winkel, zoals op elke zondag, gesloten. Ook op paasmaandag blijven de deuren dicht.

Delhaize

Bij Delhaize zijn op vrijdag en zaterdag ook de normale openingsuren van kracht. Op zondag en maandag blijven de winkels dicht. Al is er natuurlijk een groot aantal zelfstandige zaken die volgens zondagsregeling geopend zijn. Daarvoor is het aan te raden de website van Delhaize te raadplegen.

Carrefour

De winkels van Carrefour zijn op vrijdag geopend tot 21.30 uur en op zaterdag tot 20.00 uur. Op Pasen blijven de winkels dicht en ook op paasmaandag sta je voor een gesloten deur. Meer dan 500 zelfstandige winkels zijn wel geopend, maar daarvoor raadpleeg je best de website van Carrefour.

Winkelstraten

Wie op paaszondag- of maandag graag wil gaan shoppen, komt mogelijk bedrogen uit. Heel wat zelfstandige ketens houden de deuren tijdens de feestdagen dicht. In Gent en Antwerpen is er zondag wel een koopzondag, waar de meeste winkels dus geopend zijn.

Op paasmaandag zijn er mogelijk wel wat zelfstandige ketens geopend, maar dat hangt af van de uitbaters. Zij kiezen zelf of ze de deuren openen. Zelfstandigenorganisatie Unizo heeft de uitbaters gevraagd hun klanten daarvan op de hoogte te houden.