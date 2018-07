Paardenbeul slaat opnieuw toe in Limburg

In Hasselt is gisteren een paard om het leven gekomen door zware verminkingen. De elfjarige pony Kira werd 's nachts zwaar toegetakeld en hield er een snijwonde in haar zij aan over. Dierenarts Koen Van Den Noortgate kon niet anders dan het dier laten inslapen. "Het is wel degelijk het werk van een beul. De wonde is veel te recht en veel te diep om iets anders te kunnen zijn", zo klinkt het.

Het was de eigenares die het zwaar toegetakelde paard gisterenochtend in de weide achter haar ouderlijke woning ontdekte. Het parket kwam ter plaatse om de snijwonden te onderzoeken. "Het onderzoek loopt nog. Veel sporen zijn er niet, maar wij gaan wel uit van kwaad opzet", zegt woordvoerster Anja De Schutter. Intussen is het raden naar de dader.

"In de buurt heeft niemand iets gemerkt. Wij kunnen alleen maar hopen dat de politie hem snel te pakken heeft, en willen andere paardenbezitters waarschuwen om voorzichtig te zijn", zegt de eigenaar.

Al jaren

Bij de officiële instanties ging meteen een lichtje branden. Al negen jaar teistert ‘de paardenbeul’ Limburg. Sinds 2009 krijgt de provincie regelmatig te maken met paardenverminking met een piek in 2013.

De feiten zijn om ter gruwelijkst: van verkrachtingen (Sint-Truiden) tot het afsnijden van ogen en oren (Molenstede). Nadat het een tijd stil werd rond de paardenverminkingen, sloeg de beul vorig jaar weer toe in Sint-Truiden. Een merrie liep toen verwondingen op aan het geslachtsdeel en vertoonde meerdere verwondingen aan de zijkant van het lijf.

Foto: archief