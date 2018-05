Overvallers opgepakt na politieachtervolging

Er is vanavond een grote politieachtervolging geweest die begonnen was in Brussel en eindigde met een zoekactie in Asse. De politie zat twee overvallers op de hielen die in Brussel een gewapende overval hadden gepleegd. De twee waren vanuit Brussel via de Brusselse ring tot in Asse gevlucht, waar ze uiteindelijk konden ingerekend worden met de steun van de federale politie en andere lokale politiezones.

De Brusselse lokale politie was rond 18.30 uur verwittigd van een overval aan de Pagodenlaan. Een patrouille van de anti-overvalbrigade snelde ter plaatse en kruiste onderweg het voertuig van de vluchtende daders.

Achtervolging

Daarop werd meteen de achtervolging ingezet. Die leidde via de Brusselse ring tot in Asse, waar de twee verdachten hun voertuig achterlieten en te voet vluchtten.

Versterking

De Brusselse lokale politie had intussen versterking gekregen van de federale politie, die onder meer een helikopter inzette, en ploegen van andere lokale zones. Uiteindelijk werden de twee verdachten ingerekend. Zij hadden zich verstopt in een kleine houtopslagplaats.

