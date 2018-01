Overnachten in Pairi Daiza? Straks kan het

Het dierenpark Pairi Daiza breidt uit met een nieuwe dierenzone en een hotel. Er komen drie verschillende mogelijkheden om in het dierenpark te overnachten. Je zal er zelfs onder de grond kunnen slapen. De nieuwe zone zou moeten openen in de lente van volgend jaar.

In het nieuwe gedeelte van het park komt een echt Indiaans dorp. Daar komen tien kleine huisjes voor telkens vier personen. Van daaruit kunnen bezoekers een landschap bewonderen met wolven en beren. “Wie komt overnachten maakt ook deel uit van de Pairi Daiza-familie ”, zegt Eric Domb, de oprichter en CEO van de dierentuin. “Wie wil, kan ’s ochtends mee de dieren voederen.”

Lagune

Verder komen er ook verborgen huisjes onder de grond. “Daarmee kan ik echt één van mijn dromen verwezenlijken”, zegt de oprichter trots. Vanuit die huisjes zullen mensen andere wolven- en berensoorten kunnen bekijken.

Tot slot gaat in Pairi Daiza ook een klein hotel open met 26 kamers. De gasten kunnen daar uitkijken op een lagune met zeeleeuwen.

Geluiden

Met de overnachtingen wil het dierenpark bezoekers nieuwe ervaringen aanbieden. “De beleving van het park is ’s nachts helemaal anders. Er zijn dieren die ’s nachts jagen en de geluiden zijn ook helemaal anders”, legt Domb uit.

In totaal zullen 200 mensen kunnen overnachten in het dierenpark. In de lente van volgend jaar zouden de huisjes en het hotel klaar zijn voor het publiek. “Als alles goed gaat, kunnen we dat uitbreiden naar 2.000 slaapplaatsen”, zegt de oprichter.