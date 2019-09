De ontploffing gisteren in Wilrijk heeft uiteindelijk aan één persoon het leven gekost, een vrouw van 86 heeft de klap niet overleefd. Het is een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen, dat is al duidelijk als je de ravage ziet na de explosie. Het is ook het verhaal van één van de mensen die het wél hebben overleefd, een man van 75. Hij waande zich gisteren heel even in de oorlog.