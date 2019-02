Overal propere lucht volgens app van overheid

Een app van de Vlaamse overheid die de luchtkwaliteit weergeeft, blijkt allesbehalve nauwkeurig. Zelfs vlak naast een autosnelweg zweert het programma dat er geen vuiltje aan de lucht is, zo schrijft Het Laatste Nieuws

Midden januari lanceerde toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de BelAir-app, ontwikkeld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ondertussen werd die intussen al meer dan 60.000 keer gedownload.

Meetstations kilometers verderop

De BelAir-app geeft weer hoe (on)gezond de lucht op dat moment is op een bepaald adres., maar gebruikers klagen dat de gegevens die ze zien, niet kloppen. Zo krijgen sommigen te zien dat de luchtkwaliteit in hun straat "goed" tot "zeer goed" is, terwijl ze aan een drukke steenweg of vlak naast een snelweg wonen. De app blijkt zich te baseren op meetstations die soms 10 tot 15 kilometer verderop staan. "Maar we houden ook rekening met andere parameters, zoals de verkeersdrukte of de uitstoot door de industrie", zegt de VMM. "Via een computermodel berekenen we dan de situatie voor een bepaalde straat." Dat theoretische model vertoont echter hiaten, vooral in drukke, smalle straten en langs autosnelwegen.