Overal mini-Trumps in Brussel

In de Brusselse binnenstad zijn op verschillende plaatsen stickers van Donald Trump terug te vinden. De Amerikaanse president wordt afgebeeld met enkel een zwembroek aan in Belgische driekleur. De stickers zouden van een protestbeweging zijn, die niet wil dat Trump binnenkort Europese akkoorden sluit.

Onder meer bovenaan de Kunstberg in onze hoofdstad, zijn verschillende stickers met Donald Trump op te vinden. Er wordt geopperd dat ze afkomstig zijn van de organisatie achter de protestmars 'Trump not welcome', die aanstaande zaterdag plaatsvindt. Maar dat is niet zeker.

NAVO-top 11 juli

De Amerikaanse president komt op 11 juli naar Brussel om een NAVO-top bij te wonen. Maar daar is de beweging tegen. "Wij weigeren deel te nemen aan deze wapenwedloop die ten koste gaat van armoedebestrijding, sociale bescherming, de strijd tegen klimaatverandering, een humaan vluchtelingenbeleid en een gediversifieerde samenleving gebaseerd is op solidariteit", klinkt het op hun website.

"No hellhole"

Op de stickers staat naast een halfnaakte Donald Trump ook "Brussels is great", een verwijzing naar eerdere uitspraken van Trump. Zo noemde hij België al "a hellhole" en vond hij ons land "een mooie stad".