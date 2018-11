Ouders van jongen die uit het leven stapte, vragen meer steun voor scholen

De ouders van Bram De Cort, een jongen van zeventien die deze zomer uit het leven stapte, vragen meer geld aan de overheid waarmee scholen jongeren met psychische problemen beter kunnen helpen. De ouders van Bram zijn vandaag voor het eerst teruggekeerd naar de school van hun zoon.

Bram kreeg een depressie toen hij dertien jaar was, maar niemand merkte het. Thuis was hij een vrolijke jongen en er waren nooit problemen. Toen Bram vijftien was, belde de school zijn ouders op.

Eind juli stapte Bram uit het leven. Hij was toen zeventien jaar. De ouders van Bram willen nu zijn verhaal vertellen speciaal voor Rode Neuzen Dag, dat zich dit jaar extra op scholen richt. En dat verhaal raakt ook Bram zijn klasgenoten.

Meer middelen en opleiding

De ouders van Bram vragen nu dat er meer middelen komen voor scholen en dat leerkrachten beter opgeleid worden om jongeren te helpen.

Heb je zelf nood aan een goed gesprek? Weet dat u altijd een luisterend oor vindt op de zelfmoordlijn, op hun website of op het gratis nummer 1813.

Bekijk alle acties of wat jij kan doen voor Rode Neuzen Dag hier.