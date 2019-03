Voor het eerst in bijna twintig jaar is er vandaag een grote staking in het onderwijs. Net zoals in 2001 staken de leerkrachten staken omwille van de hoge werkdruk. Ze vragen meer geld en ondersteuning.

Sommige scholen voorzien opvang, maar anderen zijn volledig gesloten. Heel wat ouders tonen begrip voor de staking, maar vinden noodopvang voor de kinderen wel belangrijk.