De ouders van Pia houden een groot feest in Edegem, bij Antwerpen, om iedereen te bedanken die een sms gestuurd heeft om hun dochter te redden. Het was eigenlijk bedoeld als benefiet, maar die is nu niet meer nodig omdat ze het geld al ingezameld hebben voor het medicijn voor Pia.

Hoeveel mensen gaan langskomen, weten ze niet. Maar ze willen alle sympathisanten graag ontmoeten.