Ouders overnachten aan schoolpoort in vrieskou

In Grimbergen staan tientallen ouders nu al aan te schuiven om hun kind in te schrijven in twee basisscholen, terwijl de inschrijvingen pas donderdag beginnen. In een basisschool worden de ouders opgevangen in klaslokalen, maar in een andere school moeten de ouders buiten kamperen en dat dus nog vijf nachten in de vrieskou.

Sinds gisterochtend kamperen er ouders aan de schoolpoort van basisschool De Regenboog in Grimbergen. Het is al het vijfde jaar op rij dat ouders daar moeten aanschuiven om hun kind te kunnen inschrijven. Rond de middag stonden er 24 mensen aan te schuiven, terwijl de school eigenlijk maar 21 plaatsen heeft. De inschrijvingen starten er maar op 1 maart en dus moeten de ouders er vijf nachten kamperen.

Volgens de directeur van de school, Christophe De Buyser, is het een algemeen capaciteitsprobleem in heel Groot-Grimbergen en is zijn school niet zomaar een ‘populaire school’. Ze zijn nu wel aan het bijbouwen en dus zouden er binnen vier jaar tijd zo’n zestig à zeventig plaatsen moeten bijkomen.

Elektronisch inschrijvingssysteem

De Buyser vindt het jammer dat er geen elektronisch inschrijvingssysteem is, maar dat wordt tegengehouden door een drietal scholen die er niet in willen meestappen. De directeur heeft twee klassen vrijgemaakt waar de ouders kunnen overnachten en zal ook de inschrijvingen starten op donderdag 1 maart om 00.01 uur, zodat de ouders nog die nacht naar huis kunnen.

Buiten kamperen

Ook aan een andere basisschool slechts 200 meter verderop, VBS Prinsenhof, staan ouders aan te schuiven. Daar hebben ze minder geluk, want hier moeten de ouders buiten kamperen. Een elftal ouders hebben er vannacht tenten opgezet en een kampvuur gemaakt. De ouders slapen wel in hun wagen, omdat het te koud is om in tenten te slapen. Ze hebben een lijst opgesteld om de wachtende ouders te verzekeren van een plaatsje. Om het uur worden de namen op de lijst afgeroepen. Wie er niet meer is, wordt geschrapt.

De school heeft ongeveer dertig nieuwe plaatsen. De directeur wil zijn school niet openstellen voor de ouders, omdat dit het probleem van de aanschuivende ouders in de hand zou werken.