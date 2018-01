Ouders naar rechter tegen hoofddoekenverbod school

De ouders van elf meisjes uit twee middelbare scholen in Maasmechelen stappen naar de rechtbank, omdat hun dochters geen hoofddoek meer mogen dragen op school. Dat bevestigt de koepel van gemeenschapsonderwijs GO! aan VTM NIEUWS.

In 2013 voerde GO! een verbod op levensbeschouwelijke tekens in op school. Daaronder vallen ook hoofddoeken. De afgelopen jaren hanteerden de middelbare scholen Nikola Tesla en Maxwell een uitdoofbeleid. Dat wil zeggen dat de tekens nog gedoogd werden.

Sinds kort geldt er een algemeen verbod, en daarom stappen de ouders van elf scholieren naar de burgerlijke rechtbank in Tongeren.

De burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V) steunt alleszins de school. Hij zegt dat het dragen religieuze symbolen in principe vrij is, maar niet in een school.

De zaak komt vrijdag voor.